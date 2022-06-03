Премьер Грузии: мы видим себя в составе ЕС через 5-10 лет

Грузия проведет реформы и станет настоящим европейским государством, которое сможет вступить в Евросоюз через 5-10 лет. Такое заявление сделал премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, выступая на Форуме глобальной безопасности (GLOBSEC 2022) в Братиславе.

Глава грузинского правительства отметил, что у страны есть соглашения об ассоциации с ЕС, что является генпланом. Гарибашвили также добавил, что статус кандидата в члены ЕС дает мотивацию двигаться дальше по реформаторскому пути.

В конце апреля глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили завил, что грузинское правительство заполнило первую часть опросника, который необходим для получения страной статуса кандидата в члены Евросоюза.