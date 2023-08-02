Китаист объяснил, как поставки американского оружия Тайваню повлияют на СВО

Ухудшение ситуации вокруг Тайваня вынуждает США использовать чрезвычайные механизмы для насыщения острова оружием, заявил китаист, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин, сообщает NEWS.ru.

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По его словам, перераспределение американцами средств, предусмотренных для военной помощи Украины — хороший признак для России.

Кашин отметил, что Тайвань для США неизмеримо важнее Украины.

«За Тайвань американцы будут готовы бросить 20 таких стран, как Украина. Они действительно вынуждены возвращаться на свое магистральное направление. Я думаю, что тайваньский фактор будет дальше в возрастающей степени ограничивать способность США предоставлять Украине военно-техническую помощь», — считает эксперт.

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Он также напомнил, что Соединенные Штаты жертвовали обороноспособностью Тайваня после начала спецоперации на Украине, что приводило к множественным задержкам в согласовании сроков поставок оружия на остров.

«В Вашингтоне рассчитывали, что Россию можно будет быстро сломать, и дальше уже перераспределить ресурсы на сдерживание китайцев. Но, поскольку не получилось, сейчас им приходится отыгрывать назад, потому что ситуация вокруг Тайваня осложняется, ухудшается баланс сил для Тайваня», - подчеркнул Кашин.

Специалист добавил, что США действительно начинают использовать чрезвычайные механизмы для насыщения острова оружием, перераспределяя какие-то ресурсы.

Ранее президент США Джо Байден поручил выделить Тайваню военную помощь на $345 млн, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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