Китаист объяснил, как поставки американского оружия Тайваню повлияют на СВО
Ухудшение ситуации вокруг Тайваня вынуждает США использовать чрезвычайные механизмы для насыщения острова оружием, заявил китаист, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин, сообщает NEWS.ru.
По его словам, перераспределение американцами средств, предусмотренных для военной помощи Украины — хороший признак для России.
Кашин отметил, что Тайвань для США неизмеримо важнее Украины.
«За Тайвань американцы будут готовы бросить 20 таких стран, как Украина. Они действительно вынуждены возвращаться на свое магистральное направление. Я думаю, что тайваньский фактор будет дальше в возрастающей степени ограничивать способность США предоставлять Украине военно-техническую помощь», — считает эксперт.
Он также напомнил, что Соединенные Штаты жертвовали обороноспособностью Тайваня после начала спецоперации на Украине, что приводило к множественным задержкам в согласовании сроков поставок оружия на остров.
«В Вашингтоне рассчитывали, что Россию можно будет быстро сломать, и дальше уже перераспределить ресурсы на сдерживание китайцев. Но, поскольку не получилось, сейчас им приходится отыгрывать назад, потому что ситуация вокруг Тайваня осложняется, ухудшается баланс сил для Тайваня», - подчеркнул Кашин.
Специалист добавил, что США действительно начинают использовать чрезвычайные механизмы для насыщения острова оружием, перераспределяя какие-то ресурсы.
Ранее президент США Джо Байден поручил выделить Тайваню военную помощь на $345 млн, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МО РФ впервые заявило об уничтожении самоходной гаубицы «Богдана» в зоне СВО
- Старовойт: Отрядам народной дружины Курской области выдадут боевое оружие
- В Москве остановили Mercedes с пятью килограммами марихуаны
- Винокур выразил восхищение физической формой Путина
- Мизулина написала заявление в СКР на Панина и Собчак
- В Центральной России объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары
- Путин наградил орденом «Знак Почета» мать Кадырова
- Путин вручил Винокуру орден «За заслуги перед Отечеством» первой степени
- CNBC: Военная стратегия Зеленского вывела США из себя
- Продажи АвтоВАЗа выросли почти втрое в июле 2023 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru