Китаист объяснил, как поставки американского оружия Тайваню повлияют на СВО

Он также напомнил, что Соединенные Штаты жертвовали обороноспособностью Тайваня после начала спецоперации на Украине, что приводило к множественным задержкам в согласовании сроков поставок оружия на остров.

«В Вашингтоне рассчитывали, что Россию можно будет быстро сломать, и дальше уже перераспределить ресурсы на сдерживание китайцев. Но, поскольку не получилось, сейчас им приходится отыгрывать назад, потому что ситуация вокруг Тайваня осложняется, ухудшается баланс сил для Тайваня», - подчеркнул Кашин.

Специалист добавил, что США действительно начинают использовать чрезвычайные механизмы для насыщения острова оружием, перераспределяя какие-то ресурсы.

Ранее президент США Джо Байден поручил выделить Тайваню военную помощь на $345 млн, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

