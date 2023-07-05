В Минобороны Китая заявили, что США превращают Тайвань в «пороховую бочку»

США превращают Тайвань в «пороховую бочку», продавая оружие острову. Об этом заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны Китая Тань Кэфэй.

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Ранее американский Госдепартамент одобрил возможную продажу Тайваню боеприпасов и оборудования на $440 млн, напоминает Газета.ру.

Пекин выступает против продажи американского оружия острову и сделал «строгое представление» Вашингтону.

«США игнорируют ключевые опасения Китая, грубо вмешиваются в его внутреннюю политику и намеренно нагнетают напряженность в Тайваньском проливе, что по сути превращает Тайвань в "пороховую бочку" и толкает тайваньский народ в пропасть катастрофы», — цитирует РИА Новости представителя военного ведомства.

КНР призывает США прекратить продажу оружия Тайваню и любое военное взаимодействие с островом, а также выполнять обещание не поддерживать независимость Тайбэя. Тань Кэфэй отметил, что Народно-освободительная армия Китая сохраняет высокую степень боеготовности для защиты своего суверенитета, территориальной целостности, поддержки стабильности в Тайваньском проливе.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня и не намерен вступать в конфликт с Китаем. По словам главы Госдепа, правительство Соединенных Штатов не стремится к новой холодной войне и не хочет менять систему КНР, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
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