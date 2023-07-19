«Антикитайская игра»: Тягу Японии к США и НАТО объяснили страхом милитаризации Пекина

В Японии обеспокоены наращиванием военного потенциала Китая, при этом хотят одновременно дружить с Пекином и Вашингтоном, заявил в интервью НСН старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков.

Глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмирал Джон Акуилино ранее заявил, что Китай проводит сейчас крупнейшую и самую быструю в истории милитаризацию.