«Антикитайская игра»: Тягу Японии к США и НАТО объяснили страхом милитаризации Пекина

В Токио пытаются сглаживать острые углы в отношениях с Китаем на фоне громких заявлений из Пентагона, сказал в эфире НСН Олег Казаков.

В Японии обеспокоены наращиванием военного потенциала Китая, при этом хотят одновременно дружить с Пекином и Вашингтоном, заявил в интервью НСН старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков.

Глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмирал Джон Акуилино ранее заявил, что Китай проводит сейчас крупнейшую и самую быструю в истории милитаризацию.

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«Конечно же, Япония этим недовольна. В Токио однозначно видят вполне реальную угрозу со стороны Китая, которая будет только нарастать. В связи с этим в Японии следуют двум тенденциям. Первая - это укрепление военно-политического союза с США и укрепление обороноспособности за счет других организаций, в том числе НАТО. Вторая – выстраивание с Китаем позитивных отношений, сглаживание острых углов и попытка вернуться к уровню отношений, который был до недавнего времени, когда они более-менее адекватно сосуществовали и взаимовыгодно вели торговлю», - сказал Казаков.

При том, по его словам, в Токио понимают, что заявления США по Китаю делаются в рамках «игры».

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«Понятно, что Америка ведет свою игру, она является по сути антикитайской, поэтому американцы будут говорить все, что им выгодно для того, чтобы сдерживать Китай», - заключил собеседник НСН.

Со своей стороны, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Вашингтону выгодно поддерживать Тайвань, как один из рычагов давления на Китай.

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ФОТО: РИА Новости//Антон Денисов
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