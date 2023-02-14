Китайский политолог заявил, что Россия достигла стратегических целей на Украине
Россия в целом достигла стратегических целей специальной военной операции на Украине, считает политолог-американист Академии общественных наук Китая Люй Сян. Об этом пишет Global Times.
Как отметил эксперт, РФ «сформировала стабильную линию фронта к востоку от Днепра» и может методично наносить удары в западном направлении. Кроме того, Россия способна пережить конфликт на истощение, пишет Ura.ru. При этом Вооруженные силы Украины оказались неспособны самостоятельно вести оборону: по словам Люй Сяна, украинская армия «на 100% зависит от помощи Соединенных Штатов и НАТО».
Политолог отметил, что Запад ошибочно оценивает украинский кризис, «чересчур преувеличивая стратегические амбиции» Москвы. По мнению эксперта, поставки Киеву более эффективных западных вооружений могут привести к расширению конфликта, и первыми пострадают члены НАТО — Польша и Румыния.
В такой ситуации США столкнутся с «настоящей дилеммой» при принятии стратегических решений. Люй Сян добавил, что в случае разрастания боевых действий негативный эффект для всего мира окажется «в 100 раз более серьезным».
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