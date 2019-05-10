Китай заявил об ответных мерах на пошлины США

В связи с этими событиями Китай выразил сожаление, поскольку теперь из-за повышения пошлин в отношении китайских товаров со стороны Соединённых Штатов придется прибегать к контрмерам, уточняет RT.

Ранее стало известно, что американские власти приняли решение увеличить пошлины на ряд китайских товаров с 10 до 25%. Повышение ее стоимости вступило в силу сегодня, 10 мая.

Незадолго до этого американский журнал The National Interest рекомендует подписать соглашение между США и Россией о создании коалиции против растущего влияния Китая. Заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, дипломат Николай Платошкин в беседе с НСН заявил, что доля здравого смысла в предположениях американского издания есть.



