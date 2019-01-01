Миллер рассказал о желании Китая увеличить закупки российского газа

Глава Газпрома Алексей Миллер заявил в телеэфире, что Китай проявляет интерес к возможности увеличить объемы закупаемого у России газа. Об этом Алексей Миллер рассказал в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1»

Алексей Миллер заявил, что китайские партнеры «проявляют большой интерес к увеличению объемов поставок сверх тех объемов, которые зафиксированы в тридцатилетнем контракте» «Газпрома» с государственной нефтегазовой компанией CNPC.

В соответствии с документом, подписанном в 2014 году, Россия обязалась поставлять в КНР 38 млрд куб. м газа в год. Уже в конце 2018 года было предусмотрено увеличение поставок на 10 млрд куб. м., которое ранее обсуждалось Алексеем Миллером с китайской стороной во время Петербургского международного газового форума.

Ранее украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН рассказал, при каком условии Россия продолжит поставлять часть газа в Европу через территорию Украины.

