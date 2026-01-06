Китай заявил о готовности защищать мир в Латинской Америке
Китай на фоне событий в Венесуэле готов участвовать в защите мира и стабильности в Латинской Америке и Карибском бассейне. Об этом заявила официальный представитель китайского МИД Мао Нин.
Дипломат отметила, что Пекин твердо поддерживает правительство и население Венесуэлы в защите суверенитета, безопасности, законных прав и интересов. Также КНР выступает за сохранение зоны мира в Латинской Америке и Карибском бассейне.
«Китай готов сотрудничать со странами региона и международным сообществом для совместной защиты мира и стабильности», - подчеркнула Мао Нин.
Ранее Россия осудила агрессию США против Венесуэлы и призвала освободить захваченного венесуэльского лидера Николаса Мадуро.
