Китай заявил о готовности защищать мир в Латинской Америке

Китай на фоне событий в Венесуэле готов участвовать в защите мира и стабильности в Латинской Америке и Карибском бассейне. Об этом заявила официальный представитель китайского МИД Мао Нин.

Трамп: США будут управлять Венесуэлой после похищения Мадуро

Дипломат отметила, что Пекин твердо поддерживает правительство и население Венесуэлы в защите суверенитета, безопасности, законных прав и интересов. Также КНР выступает за сохранение зоны мира в Латинской Америке и Карибском бассейне.

«Китай готов сотрудничать со странами региона и международным сообществом для совместной защиты мира и стабильности», - подчеркнула Мао Нин.

Ранее Россия осудила агрессию США против Венесуэлы и призвала освободить захваченного венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

