Трамп: США будут управлять Венесуэлой после похищения Мадуро
Во время пресс-конференции, посвященной операции США в Венесуэле, американский президент Дональд Трамп заявил о завершении власти Николаса Мадуро, который был вывезен из страны.
Глава государства подчеркнул, что Мадуро более не является законным президентом и предстанет перед американским судом. Трамп не уточнил, как будет обстоять руководство страной после похищения ее лидера и в какие сроки там будет установлена новая власть.
По словам главы Белого дома, Мадуро руководил картелем Cartel de los Soles («Картель солнц»), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
