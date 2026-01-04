Трамп: США будут управлять Венесуэлой после похищения Мадуро

Во время пресс-конференции, посвященной операции США в Венесуэле, американский президент Дональд Трамп заявил о завершении власти Николаса Мадуро, который был вывезен из страны.

МИД РФ призвал руководство США освободить президента Венесуэлы Мадуро

Глава государства подчеркнул, что Мадуро более не является законным президентом и предстанет перед американским судом. Трамп не уточнил, как будет обстоять руководство страной после похищения ее лидера и в какие сроки там будет установлена новая власть.

По словам главы Белого дома, Мадуро руководил картелем Cartel de los Soles («Картель солнц»), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
