Китай выступил за скорейшее возобновление переговоров РФ и Украины


Заместитель постпреда Китая При ООН Гэн Шуан призвал Россию и Украину возобновить переговоры о мирном урегулировании, пишут СМИ.

ООН отказалась раскрывать детали переговоров по зерновой сделке

По его словам, Китай поддерживает возобновление переговоров. Сторонам следует начать диалог как можно скорее, подчеркнул зампостпреда.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее заявил, что «без оптимизма» смотрит на развитие конфликта в ближайшие месяцы. Он полагает, что Россия не пойдет мирные переговоры без победы на поле боя.

В интервью BBC News посол России в Великобритании Андрей Келин сказал, что Москва готова к мирным переговорам с Киевом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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