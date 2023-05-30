Китай выступил за скорейшее возобновление переговоров РФ и Украины

По его словам, Китай поддерживает возобновление переговоров. Сторонам следует начать диалог как можно скорее, подчеркнул зампостпреда.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее заявил, что «без оптимизма» смотрит на развитие конфликта в ближайшие месяцы. Он полагает, что Россия не пойдет мирные переговоры без победы на поле боя.

В интервью BBC News посол России в Великобритании Андрей Келин сказал, что Москва готова к мирным переговорам с Киевом, передает «Радиоточка НСН».

