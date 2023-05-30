ООН отказалась раскрывать детали переговоров по зерновой сделке

Он отметил, что обсуждение зерновой сделки и эксплуатации аммиакопровода продолжается. ООН активно работает со всеми сторонами для реализации каждого пункта соглашений, сказал представитель генсека ООН.

Дюжаррик полагает, что предавать огласке детали переговоров пока преждевременно.

Агентство Reuters ранее сообщило, что возле Стамбула застряли участвующие в зерновой сделке сухогрузы. Журналисты считают, что из-за логистических проблем темпы поставок продовольствия вряд ли вырастут, передает «Радиоточка НСН».

