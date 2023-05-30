ООН отказалась раскрывать детали переговоров по зерновой сделке
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что всемирная организация отказалась раскрывать детали обсуждения зерновой сделки, пишут СМИ.
Он отметил, что обсуждение зерновой сделки и эксплуатации аммиакопровода продолжается. ООН активно работает со всеми сторонами для реализации каждого пункта соглашений, сказал представитель генсека ООН.
Дюжаррик полагает, что предавать огласке детали переговоров пока преждевременно.
Агентство Reuters ранее сообщило, что возле Стамбула застряли участвующие в зерновой сделке сухогрузы. Журналисты считают, что из-за логистических проблем темпы поставок продовольствия вряд ли вырастут, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В кинотеатрах России 1 июня стартует «Переводчик» Гая Ричи
- Один человек погиб, двое пострадали из-за обстрела пункта временного размещения под Белгородом
- ООН отказалась раскрывать детали переговоров по зерновой сделке
- Швеция сообщила о контактах с Турцией по вопросу вступления в НАТО
- СМИ: группа «Звери» станет хедлайнером концерта в рамках ПМЭФ в Петербурге
- Блинкен заявил о нежелании США вести холодную войну с Китаем
- «Ретроградный Юпитер»: Рогозин высмеял теории атаки беспилотников на Москву
- Глава ФНС Егоров извинился за проблемы при внедрении института единого налогового счета
- Минобороны: ВМФ России в 2023 году получил шесть кораблей
- Эстония призвала страны НАТО увеличить расходы на оборону
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru