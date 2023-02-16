Китай ввёл санкции против Lockheed Martin и Raytheon Missiles & Defense
Власти Китая внесли американские компании Lockheed Martin и Raytheon Missiles & Defense в список неблагонадежных юрлиц, сообщает пресс-служба Министерства коммерции КНР.
В сообщении уточняется, что решение было принято участия данных компаний «в продаже вооружений региону Тайвань».
После попадания в «чёрный» список, лицам, входящим в руководство Lockheed Martin и Raytheon Missiles & Defense запрещён въезд в Китай, а самим компаниям нельзя экспортировать и импортировать продукцию, а также инвестировать в экономику КНР.
Ранее Министерство торговли США ввело санкции в отношении шести юридических лиц Китая, которые, по мнению американских властей, способствуют развитию аэрокосмической отрасли страны, сообщает RT.
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