Китай ввёл санкции против Lockheed Martin и Raytheon Missiles & Defense

В сообщении уточняется, что решение было принято участия данных компаний «в продаже вооружений региону Тайвань».

После попадания в «чёрный» список, лицам, входящим в руководство Lockheed Martin и Raytheon Missiles & Defense запрещён въезд в Китай, а самим компаниям нельзя экспортировать и импортировать продукцию, а также инвестировать в экономику КНР.

Ранее Министерство торговли США ввело санкции в отношении шести юридических лиц Китая, которые, по мнению американских властей, способствуют развитию аэрокосмической отрасли страны, сообщает RT.