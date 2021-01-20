Китай ввел санкции против сотрудников администрации Трампа

Отмечается, что в «черный список» попали 28 человек, в том числе глава Госдепа Майкл Помпео.

Ранее 20 января стало известно, что Трамп, а также его супруга Мелания, покинули Белый дом. В сети было размещено видео.

В свою очередь, демократ Джо Байден официально стал 46-м президентом США. В ходе торжественной церемонии инаугурации он принёс традиционную присягу на Библии, которая принадлежит его семье на протяжении 127 лет.