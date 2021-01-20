Китай ввел санкции против сотрудников администрации Трампа
В МИД Китая объявили о введении санкций против сотрудников администрации бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что в «черный список» попали 28 человек, в том числе глава Госдепа Майкл Помпео.
Ранее 20 января стало известно, что Трамп, а также его супруга Мелания, покинули Белый дом. В сети было размещено видео.
В свою очередь, демократ Джо Байден официально стал 46-м президентом США. В ходе торжественной церемонии инаугурации он принёс традиционную присягу на Библии, которая принадлежит его семье на протяжении 127 лет.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,6 млн+21 152 / сут.
Умерли
67 220+597 / сут.
Выздоровели
3,0 млн+25 290 / сут.
- Китай ввел санкции против сотрудников администрации Трампа
- В МИД РФ выступили за продление СНВ-III на пять лет
- Байден заявил, что США нужно немало сделать в «бедственную зиму»
- Названа дата инаугурации нового президента Киргизии
- Байден вступил в должность 46-го президента США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru