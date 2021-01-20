Байден заявил, что США нужно немало сделать в «бедственную зиму»

Новый глава государства также пообещал не откладывать «мечту о правосудии для всех».

«Рост политического экстремизма, "белого превосходства", внутреннего терроризма. Мы должны противостоять, и мы победим», - уточнил он.

Кроме того, в должность вступила избранный вице-президент Камала Харрис. Политик также принесла присягу на верность США и конституции. Харрис стала 49-м вице-президентом Соединённых Штатов. На церемонии инаугурации присутствовали бывшие президенты США Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон, а также экс-вице-президент Майк Пенс.

