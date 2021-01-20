Трамп покинул Белый дом. Видео

Ранее в пресс-службе Белого дома сообщили, что Трамп решил не посещать церемонию инаугурации избранного президента Джо Байдена. Вместо этого, политик отправится в своё поместье во Флориду.

Накануне Трамп в прощальной речи заявил, что во время своего правления подтвердил «священную идею» о том, что власти обязаны «отвечать» перед жителями страны, и заявил, что на своем посту сделал «всё и даже больше».

В команде Джо Байдена рассказали, что после принятия присяги избранный президент намерен отменить ряд решений Трампа. В частности, он планирует подписать указы о возвращении США в ВОЗ и Парижское соглашение по климату.





