Китай стал соавтором российской резолюции по «Северным потокам»

Россия призывает ООН создать комиссию для расследования диверсии. Голосование по вопросу состоится 27 марта в 22:00 по московскому времени, сообщили в дипломатической миссии РФ.

Подрыв газопроводов «Северный поток» произошел в конце сентября 2022 года. Американский журналист Сеймур Херш заявил, что теракт организовали США и их союзники по НАТО.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее призвала Совбез ООН срочно принять резолюцию о создании комиссии по расследованию диверсии. Она отметила, что в Нью-Йорке продолжают работать над российским проектом документа, пишет НСН.

