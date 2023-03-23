Китай стал соавтором российской резолюции по «Северным потокам»
Пекин стал соавтором резолюции Москвы о расследовании терактов на газопроводах «Северный поток», сообщают СМИ со ссылкой постпредство РФ в Организации Объединенных Наций.
Россия призывает ООН создать комиссию для расследования диверсии. Голосование по вопросу состоится 27 марта в 22:00 по московскому времени, сообщили в дипломатической миссии РФ.
Подрыв газопроводов «Северный поток» произошел в конце сентября 2022 года. Американский журналист Сеймур Херш заявил, что теракт организовали США и их союзники по НАТО.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее призвала Совбез ООН срочно принять резолюцию о создании комиссии по расследованию диверсии. Она отметила, что в Нью-Йорке продолжают работать над российским проектом документа, пишет НСН.
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