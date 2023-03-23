Лавров: расследование взрывов на «Северных потоках» закончится чем-то вроде «хайли лайкли»

В расследовании диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2» говорить о какой-то прозрачности не приходиться. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции министром иностранных дел Бурунди Альбертом Шингиро, передает РБК.

Российский министр отметил, что не ждет обнародования их итогов.