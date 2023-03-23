Лавров: расследование взрывов на «Северных потоках» закончится чем-то вроде «хайли лайкли»
В расследовании диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2» говорить о какой-то прозрачности не приходиться. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции министром иностранных дел Бурунди Альбертом Шингиро, передает РБК.
Российский министр отметил, что не ждет обнародования их итогов.
«Скорее всего, дело закончится чем-то вроде «хайли лайкли», — предположил Лавров.
Он также добавил, что вероятно Германию, Швецию и Данию устроит результат, который у нас называют «концы в воду».
Ранее, как сообщала НСН, американский журналист Сеймур Херш заявил, что диверсия на «Северных потоках» обсуждалась в ходе визита канцлера Германии Олафа Шольца в США.
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