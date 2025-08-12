Китай разорвал контакты с президентом Чехии из-за его встречи с Далай-ламой
Власти Китая отказались от контактов с президентом Чехии Петром Павелом. Об этом заявил официальный представитель китайского МИД Линь Цзянь.
По его словам, решение было принято из-за встречи чешского президента с Далай-ламой XIV в Индии, которая состоялась «несмотря на представления и решительный протест Пекина».
«Это серьёзное нарушение политических обязательств властей Чехии и нанесение ущерба суверенитету и территориальной целостности КНР», - заключил Линь Цзянь.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Китае задержали высокопоставленного дипломата Лю Цзяньчао, которого считают возможным преемником действующего главы МИД КНР Вана И, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
