Китай разорвал контакты с президентом Чехии из-за его встречи с Далай-ламой

Власти Китая отказались от контактов с президентом Чехии Петром Павелом. Об этом заявил официальный представитель китайского МИД Линь Цзянь.

Далай-лама заявил, что хочет дожить до 110 лет

По его словам, решение было принято из-за встречи чешского президента с Далай-ламой XIV в Индии, которая состоялась «несмотря на представления и решительный протест Пекина».

«Это серьёзное нарушение политических обязательств властей Чехии и нанесение ущерба суверенитету и территориальной целостности КНР», - заключил Линь Цзянь.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Китае задержали высокопоставленного дипломата Лю Цзяньчао, которого считают возможным преемником действующего главы МИД КНР Вана И, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ПрезидентКитайЧехия

Горячие новости

Все новости

партнеры