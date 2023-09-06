Далай-лама заявил, что хочет дожить до 110 лет
6 сентября 202315:39
Далай-лама заявил, что он намерен дожить до 110 лет. Об этом он заявил на видеотрансляции, которая велась на его официальном сайте.
«Я очень часто в своих снах вижу, что доживу до 110 лет. Надеюсь, что еще несколько десятков лет смогу служить учению Будды, я сделал такое для себя намерение», - сказал Далай-лама.
Сегодня Далай-ламе 88 лет, и он надеется, по его словам, прожить еще 10-15 лет, чтобы служить учению Будды.
Буддизм считается древнейшая мировой и одна из основных четырех традиционных религий в России. На сегодняшний день в стране насчитывается более миллиона ее последователей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru