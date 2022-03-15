Китай призвал Украину и РФ снизить эскалацию

Власти Китая призывают РФ и Украину к снижению эскалации конфликта и недопущению гуманитарного кризиса. Соответствующее заявление член Политбюро Ян Цзечи на встрече в Риме с помощником американского президента Джейком Салливаном, сообщает ТАСС.

В Пекине считают, что позиция Китая по Украине искажается

Также Цзечи заявил, что Китай призывает мировое сообщество содействовать Российско-украинским переговорам. Он указал на важность создания эффективного и устойчивого механизма безопасности в Европе.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

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Фото: cpc.people.com.cn
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