Китай призвал Украину и РФ снизить эскалацию

Также Цзечи заявил, что Китай призывает мировое сообщество содействовать Российско-украинским переговорам. Он указал на важность создания эффективного и устойчивого механизма безопасности в Европе.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».



