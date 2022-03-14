В Пекине считают, что позиция Китая по Украине искажается
Глава МИД, член Госсовета КНР Ван И заявил, что отдельные силы пытаются исказить позицию Китая по ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
Такую позицию Ван И выразил в ходе разговора с испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом. По словам представителя китайских властей, вокруг позиции Китая фабрикуют ложную информацию.
Ван И подчеркнул, что Китай выступает за уважение суверенитета всех государств и соблюдение принципов Устава ООН. Он также выразил надежду, что санкции на затронут Китай.
Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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