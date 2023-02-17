Китай призвал Россию и Украину поскорее начать переговоры

России и Украине нужно как можно скорее сесть за стол переговоров, а Запад должен найти компромисс с РФ по вопросам безопасности, считает представитель КНР.

Дипломат указал на необходимость создания прочной системы безопасности для всего континента.

Россия достигла главных целей специальной операции на Украине, заявил китайский политолог Люй Сян.

В МИД КНР призвали США прекратить поставлять оружие Украине. С таким заявлением выступила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мао Нин, передает НСН.

