Китай призвал Россию и Украину поскорее начать переговоры

Москве и Киеву следует прекратить боевые действия, заявил постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь. Об этом сообщает ТАСС.

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России и Украине нужно как можно скорее сесть за стол переговоров, а Запад должен найти компромисс с РФ по вопросам безопасности, считает представитель КНР.

Дипломат указал на необходимость создания прочной системы безопасности для всего континента.

Россия достигла главных целей специальной операции на Украине, заявил китайский политолог Люй Сян.

В МИД КНР призвали США прекратить поставлять оружие Украине. С таким заявлением выступила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мао Нин, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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