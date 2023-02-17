Китай призвал Россию и Украину поскорее начать переговоры
Москве и Киеву следует прекратить боевые действия, заявил постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь. Об этом сообщает ТАСС.
России и Украине нужно как можно скорее сесть за стол переговоров, а Запад должен найти компромисс с РФ по вопросам безопасности, считает представитель КНР.
Дипломат указал на необходимость создания прочной системы безопасности для всего континента.
Россия достигла главных целей специальной операции на Украине, заявил китайский политолог Люй Сян.
В МИД КНР призвали США прекратить поставлять оружие Украине. С таким заявлением выступила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мао Нин, передает НСН.
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