СМИ: Вашингтон использовал конфликт вокруг Украины для подготовки к войне с КНР
Власти Соединенных Штатов использовали полученный на Украине опыт для подготовки к войне с Китаем, сообщает Associated Press.
По данным агентства, КНР остается самой большой проблемой для Вашингтона, а кризис вокруг Украины преподал США уроки, которые можно было бы применить при «поддержке» Тайваня. При этом отмечается, что Тайвань необходимо в полной мере вооружить заранее.
Налаживание промышленных мощностей для производства большего числа оружия является одним из основных моментов в подготовке к будущему столкновению с Китаем. Американские космические эксперты также рассматривают возможность расширения спутниковой связи, опираясь на успехи системы Starlink.
Ранее генерал ВВС США Майк Минихан предположил, что США через несколько лет будут воевать с КНР. По его словам, Пекин может попытаться воспользоваться президентскими выборами в Соединенных Штатах в 2024 году для установления контроля над Тайванем.
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