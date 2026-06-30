Самолет со 173 пассажирами на борту выехал за пределы полосы в Якутии

Уточняется, что «авиационное событие» произошло с самолётом, выполнявшим рейс по маршруту Новосибирск - Мирный. На борту воздушного судна находились 173 пассажира и шесть членов экипажа.

«Никто не пострадал. Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка... Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются», - говорится в сообщении.

Ранее в Непале самолёт авиакомпании Turkish Airlines загорелся во время посадки в международном аэропорту Трибхуван в Катманду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

