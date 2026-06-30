Самолет со 173 пассажирами на борту выехал за пределы полосы в Якутии
Лайнер Boeing 737-800 авиакомпании «Сибирь» выехал за пределы полосы в аэропорту города Мирный Республики Саха (Якутия). Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Уточняется, что «авиационное событие» произошло с самолётом, выполнявшим рейс по маршруту Новосибирск - Мирный. На борту воздушного судна находились 173 пассажира и шесть членов экипажа.
«Никто не пострадал. Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка... Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются», - говорится в сообщении.
Ранее в Непале самолёт авиакомпании Turkish Airlines загорелся во время посадки в международном аэропорту Трибхуван в Катманду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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