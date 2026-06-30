Еврокомиссия обсуждает полный запрет на выдачу турвиз россиянам

Еврокомиссия обсуждает возможность полного запрета на выдачу россиянам туристических виз. Об этом со ссылкой на европейский источник пишут «Известия».

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Депутат Европарламента Фернан Картхайзер рассказал изданию, что обсуждаемые запреты направлены на дестабилизацию российского общества в преддверии выборов в Госдуму, которые пройдут в сентябре.

Парламентарий также указал, что визовые запреты не смогут достичь цели. По мнению Картхайзера, они лишь нанесут ущерб европейской экономике.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян заявил «Радиоточке НСН», что лучше всего россиянам выдают шенген Греция, Франция и Италия, а процент отказов остается низким.

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Фото: t.me/nsnfm
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