Еврокомиссия обсуждает полный запрет на выдачу турвиз россиянам

Депутат Европарламента Фернан Картхайзер рассказал изданию, что обсуждаемые запреты направлены на дестабилизацию российского общества в преддверии выборов в Госдуму, которые пройдут в сентябре.

Парламентарий также указал, что визовые запреты не смогут достичь цели. По мнению Картхайзера, они лишь нанесут ущерб европейской экономике.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян заявил «Радиоточке НСН», что лучше всего россиянам выдают шенген Греция, Франция и Италия, а процент отказов остается низким.