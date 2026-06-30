Еврокомиссия обсуждает полный запрет на выдачу турвиз россиянам
Еврокомиссия обсуждает возможность полного запрета на выдачу россиянам туристических виз. Об этом со ссылкой на европейский источник пишут «Известия».
Депутат Европарламента Фернан Картхайзер рассказал изданию, что обсуждаемые запреты направлены на дестабилизацию российского общества в преддверии выборов в Госдуму, которые пройдут в сентябре.
Парламентарий также указал, что визовые запреты не смогут достичь цели. По мнению Картхайзера, они лишь нанесут ущерб европейской экономике.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян заявил «Радиоточке НСН», что лучше всего россиянам выдают шенген Греция, Франция и Италия, а процент отказов остается низким.
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