Китай пригрозил Австралии в ответ на расследование по COVID-19

В интервью The Australian Financial Review дипломат намекнул, что расследование может отпугнуть китайских туристов и сказаться на торговых отношениях.



Посол, в частности, намекнул, что «недружелюбные»действия со стороны Австралии могут обернуться тем, что китайские потребители в ответ могут отказаться от австралийского вина и говядины.



Ранее Австралия поддержала требование США: Вашингтон призвал выяснить, как локальная вспышка в китайском Ухане превратилась в пандемию в масштабах всей планеты.



В свою очередь премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что его страна будет добиваться международного расследования по данному вопросу.



Сегодня известно, что Россия обогнала Китай по количеству заболевших коронавирусом. В РФ выявлено уже более 87 тысяч заражений, тогда как в Китае — около 84 тысяч. Кроме того, Россия сместила КНР с девятого места в списке стран с наибольшим числом заболевших, передает «Свободная пресса».

