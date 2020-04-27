Китай пригрозил Австралии в ответ на расследование по COVID-19
Посол Китая в Австралии Чэн Цзинье пригрозил Канберре серьезными последствиями в случае начала расследования о происхождении коронавируса COVID-19.
В интервью The Australian Financial Review дипломат намекнул, что расследование может отпугнуть китайских туристов и сказаться на торговых отношениях.
Посол, в частности, намекнул, что «недружелюбные»действия со стороны Австралии могут обернуться тем, что китайские потребители в ответ могут отказаться от австралийского вина и говядины.
Ранее Австралия поддержала требование США: Вашингтон призвал выяснить, как локальная вспышка в китайском Ухане превратилась в пандемию в масштабах всей планеты.
В свою очередь премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что его страна будет добиваться международного расследования по данному вопросу.
Сегодня известно, что Россия обогнала Китай по количеству заболевших коронавирусом. В РФ выявлено уже более 87 тысяч заражений, тогда как в Китае — около 84 тысяч. Кроме того, Россия сместила КНР с девятого места в списке стран с наибольшим числом заболевших, передает «Свободная пресса».
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