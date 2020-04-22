Китай назвал иск штата Миссури к КНР из-за пандемии «сутяжничеством»
Иск штата Миссури, в котором Китай обвиняется в распространении коронавирусной инфекции, является сутяжничеством. Как пишет РИА Новости, об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан. По его словам, этот иск лишен каких-либо фактических и юридических доказательств.
Ранее стало известно, что американский штат Миссури подал в суд на КНР, обвиняя страну в пандемии коронавируса. В частности, в иске власти Китая обвиняются в том, что они «не публиковали важную информацию, отрицали факт передачи вируса от человека к человеку, а также позволили миллионам людей вступить в контакт с коронавирусом – и таким образом спровоцировали пандемию, сообщает телеканал 360.
Напомним, Дональд Трамп уже заявлял о том, что в случае, если Китай сознательно допустил вспышку COVID-19, то для КНР должны быть последствия. В свою очередь, в МИД Китая неоднократно заявляли, что власти с самого начала придерживались открытой позиции относительно публикации данных об эпидемии COVID-19, пишет RT.
Между тем, трое жителей округа Вестчестер подали в суд на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) за халатность во время пандемии коронавируса. В частности, они обвиняют ВОЗ в неспособности своевременно объявить о пандемии, проконтролировать реакцию Китая на первоначальную вспышку коронавирусной инфекции, а также предоставить рекомендации по лечению и координировать ответные действия стран мира,
Кроме того, организация обвиняется в сговоре с правительством Китая с целью скрыть серьезность нового коронавируса.
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