Китай назвал иск штата Миссури к КНР из-за пандемии «сутяжничеством»

Иск штата Миссури, в котором Китай обвиняется в распространении коронавирусной инфекции, является сутяжничеством. Как пишет РИА Новости, об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан. По его словам, этот иск лишен каких-либо фактических и юридических доказательств.

Ранее стало известно, что американский штат Миссури подал в суд на КНР, обвиняя страну в пандемии коронавируса. В частности, в иске власти Китая обвиняются в том, что они «не публиковали важную информацию, отрицали факт передачи вируса от человека к человеку, а также позволили миллионам людей вступить в контакт с коронавирусом – и таким образом спровоцировали пандемию, сообщает телеканал 360.

Напомним, Дональд Трамп уже заявлял о том, что в случае, если Китай сознательно допустил вспышку COVID-19, то для КНР должны быть последствия. В свою очередь, в МИД Китая неоднократно заявляли, что власти с самого начала придерживались открытой позиции относительно публикации данных об эпидемии COVID-19, пишет RT.