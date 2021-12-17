Китай предупредил Японию о последствиях бойкота Олимпиады

Если Токио присоединится к дипломатическому бойкоту Олимпиады в 2022 году, это нанесет ущерб китайско-японским отношениям. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на посла КНР в Японии Кун Сюанью.

Он призвал Токио к проявлению осторожности и недопущению такого опасного шага.

Дипломат подчеркнул, что в некоторых случаях в Японии предвзято относятся к Китаю и «распространяют слухи и ложь» о вопросе прав человека в Гонконге и Синьцзяне.

В Китае заявили о «расплате» для стран, бойкотирующих Олимпиаду

Ранее о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Китае в 2022 году заявили в Белом доме. К бойкоту также присоединились Канада и Австралия. При этом спортсмены из этих стран примут участие в Играх.

В ответ на это президент Франции Эммануэль Макрон выступил против дипломатического бойкота Олимпиады в Пекине.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БойкотЯпонияКитайПекинОлимпиада
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры