В Китае заявили о «расплате» для стран, бойкотирующих Олимпиаду
Страны, устроившие дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине в 2022 году, «заплатят цену» за этот поступок. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.
Дипломат осудил поведение политиков из США, Великобритании, Австралии и Канады, уличив их в использовании спорта для политических манипуляций. По мнению МИД КНР «они изолируют сами себя и заплатят цену за свои ошибочные действия».
«Я хочу подчеркнуть, что Китай не направлял приглашения соответствующим странам. Официальные лица из этих стран увидят успешное проведение Олимпийских игр в Пекине вне зависимости от того, приедут они или нет», -передает слова Вэньбиня РИА Новости.
Ранее в ведомстве пообещали ввести ответные меры за дипломатический бойкот Игр. При этом в Китае выразили уверенность, что отсутствие официальных лиц на Олимпийских играх не повлияет на организацию мероприятия.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,9 млн+30 209 / сут.
Умерли
286 тыс.+1 181 / сут.
Выздоровели
8,6 млн+35 794 / сут.
- Состояние Бакальчук в 2021 росло быстрее всех миллиардеров в мире
- В Латвии выявили два случая заражения штаммом «Омикрон»
- Власти Москвы выплатят семьям погибших при стрельбе в МФЦ по миллиону рублей
- Новая Зеландия ужесточает антитабачную кампанию
- Греф: Наступать на те же самые грабли не очень приятно
- Певицу Хлебникову перевели из реанимации в палату
- Роспотребнадзор: нет доказательств того, что «омикрон» не опасен
- В Крыму злоумышленник сбил 95-летнего ветерана войны и скрылся
- Полиция составила топ-6 мошеннических схем 2021 года
- На Украине девочка сдала отца в полицию из-за запрета пользоваться TikTok
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru