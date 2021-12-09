В Китае заявили о «расплате» для стран, бойкотирующих Олимпиаду

Страны, устроившие дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине в 2022 году, «заплатят цену» за этот поступок. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

Дипломат осудил поведение политиков из США, Великобритании, Австралии и Канады, уличив их в использовании спорта для политических манипуляций. По мнению МИД КНР «они изолируют сами себя и заплатят цену за свои ошибочные действия».

«Я хочу подчеркнуть, что Китай не направлял приглашения соответствующим странам. Официальные лица из этих стран увидят успешное проведение Олимпийских игр в Пекине вне зависимости от того, приедут они или нет», -передает слова Вэньбиня РИА Новости.

Ранее в ведомстве пообещали ввести ответные меры за дипломатический бойкот Игр. При этом в Китае выразили уверенность, что отсутствие официальных лиц на Олимпийских играх не повлияет на организацию мероприятия.