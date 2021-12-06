США объявили дипломатический бойкот Олимпиады-2022 в Китае

Официальные лица США не поедут на Зимние Олимпийские игры-2022 в Китай. Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки, передает «Интерфакс».

Как отметила Псаки, решение было принято в связи с тем, что Китай, по убеждению Вашингтона, нарушает права человека, в частности в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Она добавила, что американских спортсменов представители властей будут поддерживать, оставаясь на родине.

Олимпиада пройдет в Китае с 4 по 20 февраля.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность дипломатического бойкота Олимпиады в Китае.