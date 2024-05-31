СМИ: Китай отказался участвовать в конференции по Украине в Швейцарии
Китай не будет участвовать в конференции в Швейцарии по Украине, Пекин передал эту информацию правительствам других стран. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на информированные источники.
Отмечается, что Китай отклонил приглашение на саммит, «потому что условия для его участия не были выполнены». По данным СМИ, отказ Пекина связан с отсутствием России на конференции.
Ранее Bloomberg сообщило, что КНР может направить на швейцарский саммит старшего госслужащего, а Бразилия и Индия — младших чиновников.
Конференция по урегулированию конфликта на Украине пройдет в Швейцарии 15—16 июня, напоминает Ura.ru. На мероприятие приглашены делегации 160 стран, России в этом списке нет.
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