СМИ: Китай отказался участвовать в конференции по Украине в Швейцарии

Китай не будет участвовать в конференции в Швейцарии по Украине, Пекин передал эту информацию правительствам других стран. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на информированные источники.

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Отмечается, что Китай отклонил приглашение на саммит, «потому что условия для его участия не были выполнены». По данным СМИ, отказ Пекина связан с отсутствием России на конференции.

Ранее Bloomberg сообщило, что КНР может направить на швейцарский саммит старшего госслужащего, а Бразилия и Индия — младших чиновников.

Конференция по урегулированию конфликта на Украине пройдет в Швейцарии 15—16 июня, напоминает Ura.ru. На мероприятие приглашены делегации 160 стран, России в этом списке нет.

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ФОТО: РИА Новости
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