СМИ: Китай отказался участвовать в конференции по Украине в Швейцарии

Отмечается, что Китай отклонил приглашение на саммит, «потому что условия для его участия не были выполнены». По данным СМИ, отказ Пекина связан с отсутствием России на конференции.

Ранее Bloomberg сообщило, что КНР может направить на швейцарский саммит старшего госслужащего, а Бразилия и Индия — младших чиновников.

Конференция по урегулированию конфликта на Украине пройдет в Швейцарии 15—16 июня, напоминает Ura.ru. На мероприятие приглашены делегации 160 стран, России в этом списке нет.

