Китай поддержал Россию по расследованию взрывов на «Северных потоках»
Китай поддерживает проект российской резолюции в Совбезе ООН, который предусматривает создание комиссии по расследованию взрывов на трубопроводах «Северного потока». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постпреда Китая Чжана Цзюнь.
Дипломат напомнил, что Совбез призывал к тщательному расследованию инцидента после первого заседания по этому вопросу, прозвучал призыв о тщательном расследовании инцидента. Он также назвал легитимным требование России расследовать диверсию на трубопроводах.
Китай также призывает привлечь к ответственности тех, кто это сделал, заключил Цзюнь.
Ранее американский журналист Сеймур Херш допустил публикации новых материалов по взрывам на «Северных потоках».
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