Китай поддержал Россию по расследованию взрывов на «Северных потоках»

Дипломат напомнил, что Совбез призывал к тщательному расследованию инцидента после первого заседания по этому вопросу, прозвучал призыв о тщательном расследовании инцидента. Он также назвал легитимным требование России расследовать диверсию на трубопроводах.

Китай также призывает привлечь к ответственности тех, кто это сделал, заключил Цзюнь.

Ранее американский журналист Сеймур Херш допустил публикации новых материалов по взрывам на «Северных потоках».

