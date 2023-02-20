В ЕК назвали спекуляцией расследование о теракте на «Северных потоках»

Расследование в ЕК назвали "спекуляцией". Дальше эту тему представители Еврокомиссии комментировать не собираются.



Ранее Херш опубликовал расследование по диверсиям на «Северных потоках», в которых указал, что за инцидентом стоят США. Однако журналист отказался присутствовать на посвященном ЧП совещании СБ ООН, инициированном Россией.

Ранее заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с НСН заявил, что для восстановления газопровода «Северный поток» нужны гарантии, что инфраструктура будет востребована Германией и другими странами Евросоюза.

Теракт на газопроводе произошел 27 сентября прошлого года. Компания Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях на «Северный поток» и «Северный поток-2», которые идут по дну Балтийского моря в Германию.





