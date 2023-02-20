В ЕК назвали спекуляцией расследование о теракте на «Северных потоках»
В Еврокомиссии отказались комментировать расследование журналиста Сеймура Херша о терактах на газопроводах "Северный поток", сообщает ТАСС.
Расследование в ЕК назвали "спекуляцией". Дальше эту тему представители Еврокомиссии комментировать не собираются.
Ранее Херш опубликовал расследование по диверсиям на «Северных потоках», в которых указал, что за инцидентом стоят США. Однако журналист отказался присутствовать на посвященном ЧП совещании СБ ООН, инициированном Россией.
Ранее заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с НСН заявил, что для восстановления газопровода «Северный поток» нужны гарантии, что инфраструктура будет востребована Германией и другими странами Евросоюза.
Теракт на газопроводе произошел 27 сентября прошлого года. Компания Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях на «Северный поток» и «Северный поток-2», которые идут по дну Балтийского моря в Германию.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+14 233 / сут.
Умерли
396 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+9 316 / сут.
- СМИ: Недостижимые цели не позволят Украине победить Россию
- Москва выдала разрешения на возведение 638 тысяч «квадратов» недвижимости в январе
- Советник Пушилина рассказал, почему ВСУ «вцепились» в Артемовск
- Бастрыкин: 152 уголовных дела возбуждены из-за дискредитации армии
- На Крымском мосту восстановили движение после смертельного ДТП
- В России возник дефицит аналитиков и биржевых брокеров
- Слуцкий: Единая цифровая валюта с Ираном может быть реализована к концу года
- В ЕК назвали спекуляцией расследование о теракте на «Северных потоках»
- В Новосибирске отменят прямые выборы мэра
- «Лукашенко конец»: Дуда посоветовал Лукашенко не вмешиваться в российско-украинский конфликт
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru