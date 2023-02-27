Китай обвинил США в эскалации конфликта на Украине

Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин обвинила США в эскалации российско-украинского конфликта. Соответствующий комментарий размещен на портале МИД Китая.

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По ее словам, Китай предложил план по мирному урегулированию конфликта, в то время как Вашингтон ввел санкции в отношении китайских и иных иностранных корпораций. По ее словам, сложившаяся ситуация наглядно иллюстрирует, кто нацелен на переговоры и мир, а кто пытается еще сильнее дестабилизировать положение.

Китай обратился к США с требованием учитывать общие мировые интересы и приложить все усилия, чтобы враждующие стороны сели за стол переговоров и подписали мирное соглашение. Мао Нин добавила, что Китай будет по-прежнему защищать законные права своих компаний.

Ранее иранские власти поддержали инициативы КНР по мирному урегулированию конфликта вокруг Украины. Об этом сообщило агентство НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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