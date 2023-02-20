Боррель призвал Китай не поставлять оружие России

По его словам, он выразил собеседнику «серьёзную озабоченность по поводу поставок вооружения России со стороны Китая».

«Я попросил не делать этого. Я проинформировал, что для наших отношений это станет «красной линией», - подчеркнул политик.

Бореель добавил, что в ответ Ван И заявил, что у Пекина «нет планов» поставлять оружие Москве.

Ранее Ван И на встрече с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой заявил, что Пекин не желает затягивания конфликта вокруг Украины и увеличения его масштабов, сообщает RT.

