Боррель призвал Китай не поставлять оружие России

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что в ходе Мюнхенской конференции по безопасности у него был длинный разговор с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, сообщает РИА Новости.

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По его словам, он выразил собеседнику «серьёзную озабоченность по поводу поставок вооружения России со стороны Китая».

«Я попросил не делать этого. Я проинформировал, что для наших отношений это станет «красной линией», - подчеркнул политик.

Бореель добавил, что в ответ Ван И заявил, что у Пекина «нет планов» поставлять оружие Москве.

Ранее Ван И на встрече с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой заявил, что Пекин не желает затягивания конфликта вокруг Украины и увеличения его масштабов, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВооружениеСпецоперацияРоссияКитайЕвросоюз
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