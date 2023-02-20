Боррель призвал Китай не поставлять оружие России
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что в ходе Мюнхенской конференции по безопасности у него был длинный разговор с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, сообщает РИА Новости.
По его словам, он выразил собеседнику «серьёзную озабоченность по поводу поставок вооружения России со стороны Китая».
«Я попросил не делать этого. Я проинформировал, что для наших отношений это станет «красной линией», - подчеркнул политик.
Бореель добавил, что в ответ Ван И заявил, что у Пекина «нет планов» поставлять оружие Москве.
Ранее Ван И на встрече с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой заявил, что Пекин не желает затягивания конфликта вокруг Украины и увеличения его масштабов, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+12 076 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+8 398 / сут.
- Байден пообещал выделить Украине еще 500 миллионов долларов
- На сына пресс-атташе «Арсенала» напали в Швейцарии на стадионе
- Стало известно место встречи Байдена и Зеленского в Киеве
- Боррель призвал Китай не поставлять оружие России
- Москва выдала разрешения на возведение 638 тысяч «квадратов» недвижимости в январе
- Чавушоглу: Турция не присоединяется к санкциям против России
- Байден приехал в Киев: видео
- Школьники в трех регионах РФ смогут получить аттестат без экзаменов
- Сугробы в Москве стали самыми большими с начала зимы
- Кадыров заявил о взятии под контроль выхода к железной дороге на Северск
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru