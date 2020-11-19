Китай назвал Россию «глобальным стабилизатором»
Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Россия и Китай продолжают играть роль «глобальных стабилизаторов». Речь об этом шла во время телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым, говорится на сайте российского МИД.
Ван И отметил, что обе страны активно участвуют в международном сотрудничестве в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, а также способствуют политическому урегулированию ряда острых региональных вопросов, передает РЕН ТВ.
Китай рассчитывают на Россию в качестве партнера в борьбе с гегемонией и протекционизмом отдельных стран. Ван И подчеркнул, что Пекин планирует вместе с Москвой противостоять однобокой политике, которая нарушает международный порядок.
Особо министры обсудили график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях, пишет news.ru.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал борьбу Китая с COVID-19 примером. На саммите БРИКС он заявил, что этот результат существенный и понятный.
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