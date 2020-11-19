Китай назвал Россию «глобальным стабилизатором»

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Россия и Китай продолжают играть роль «глобальных стабилизаторов». Речь об этом шла во время телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым, говорится на сайте российского МИД.

Ван И отметил, что обе страны активно участвуют в международном сотрудничестве в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, а также способствуют политическому урегулированию ряда острых региональных вопросов, передает РЕН ТВ.