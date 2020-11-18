Лавров и сопредседатели Минской группы ОБСЕ обсудили ситуацию в Карабахе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл с сопредседателями Минской группы ОБСЕ консультацию по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.
Как сообщили в МИД, во встрече приняли участие российский посол по особым поручениям Игорь Попов, французский сопредседатель Стефан Висконти, представитель США Эндрю Шофер и личный представитель председателя ОБСЕ Анджей Каспржик.
В ходе консультаций дипломаты обсудили обстановку в зоне карабахского конфликта после принятия соглашения о прекращении огня. Также сопредседатели Минской группы ОБСЕ рассмотрели вопросы координации усилий России, Франции и США в качестве посредников в урегулировании ситуации в Карабахе.
Президенты России, Азербайджана и Армении 9 ноября подписали трёхстороннее соглашение о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, Армения и Азербайджан останавливают наступление и обмениваются военнопленными. Ряд районов Карабаха переходит под контроль азербайджанских властей. Кроме того, соглашением предусматривается размещение российских миротворцев в зоне конфликта.
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