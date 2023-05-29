Китай назвал неразумной попытку Евросоюза связать отношения с Китаем и украинский конфликт

Дипломат предупредил ЕС о возможном ответе в том случае, если 11-й пакет антироссийских санкций затронет китайские компании. Он подчеркнул, что Китай поддерживает хорошие отношения и с Украиной, и с Россией.

Посол добавил, что Пекин проводил с ЕС переговоры и просил доказать нарушение китайскими корпорациями европейских санкций. При этом Евросоюз таких доказательств предоставить не смог.

Посол КНР в Евросоюзе отметил, что дипломатический стиль Китая не поддерживает «сокращения пространства для дипломатии». Дипломат подчеркнул, что в случае, если все государства поддержат одну страну, стать посредником для мира будет некому.

Ранее сообщалось, что визит главы российского правительства Михаила Мишустина в Пекин не подтвердил распространенный в Европе и США миф о том, что Китай экономически «поглощает» Россию, ослабленную конфликтом вокруг Украины и подвергнутую санкциям Запада. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

