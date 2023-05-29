Китай назвал неразумной попытку Евросоюза связать отношения с Китаем и украинский конфликт
Министерство иностранных дел КНР полагает несправедливым и неразумным решение Евросоюза связать отношения с Китаем и спецоперацию России на Украине. Об этом сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на посла Китая в Евросоюзе Фу Цуна.
Дипломат предупредил ЕС о возможном ответе в том случае, если 11-й пакет антироссийских санкций затронет китайские компании. Он подчеркнул, что Китай поддерживает хорошие отношения и с Украиной, и с Россией.
Посол добавил, что Пекин проводил с ЕС переговоры и просил доказать нарушение китайскими корпорациями европейских санкций. При этом Евросоюз таких доказательств предоставить не смог.
Посол КНР в Евросоюзе отметил, что дипломатический стиль Китая не поддерживает «сокращения пространства для дипломатии». Дипломат подчеркнул, что в случае, если все государства поддержат одну страну, стать посредником для мира будет некому.
Ранее сообщалось, что визит главы российского правительства Михаила Мишустина в Пекин не подтвердил распространенный в Европе и США миф о том, что Китай экономически «поглощает» Россию, ослабленную конфликтом вокруг Украины и подвергнутую санкциям Запада. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Власти Якутии вызывали дожди для профилактики лесных пожаров по поручению Путина
- «Челси» назвал имя нового главного тренера
- В Грузии объяснили нежелание «воевать» против России
- Грузинские власти назвали политически предвзятыми действия президента страны
- Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли Шебекинский округ больше ста раз за сутки
- Джиган назвал причину размолвки с Оксаной Самойловой
- СМИ: Лукашенко восхитился Набиуллиной
- Лавров назвал поддержкой геноцида приверженность Запада «формуле мира» Зеленского
- Таможня задержала на границе с Казахстаном контрафактные наборы LEGO
- В Саудовской Аравии рекордно снизились валютные резервы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru