Си Цзиньпин: Китай готов строить отношения с Россией на основе взаимной поддержки
Китайская народная республика готова к сотрудничеству с Россией с учетом ключевых интересов обеих стран и взаимной поддержки. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, принимая в Пекине главу российского правительства Михаила Мишустина, сообщает РИА Новости.
Он также призвал повысить уровень сотрудничества в экономике, торговле, энергетике и привлечении инвестиций, а также расширить гуманитарные обмены между Россией и Китаем.
По его словам, вместе Москва и Пекин смогут способствовать формированию более открытого регионального рынка и, тем самым, приносить ощутимую пользу странам региона.
Си Цзиньпин также заявил о намерении КНР и РФ обеспечивать стабильность и бесперебойность глобальных цепочек производства и поставок.
Ранее стало известно, что спецпредставитель КНР по Евразии Ли Хуэй прибудет в Москву 26 мая, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru