Си Цзиньпин: Китай готов строить отношения с Россией на основе взаимной поддержки

Он также призвал повысить уровень сотрудничества в экономике, торговле, энергетике и привлечении инвестиций, а также расширить гуманитарные обмены между Россией и Китаем.

По его словам, вместе Москва и Пекин смогут способствовать формированию более открытого регионального рынка и, тем самым, приносить ощутимую пользу странам региона.

Си Цзиньпин также заявил о намерении КНР и РФ обеспечивать стабильность и бесперебойность глобальных цепочек производства и поставок.

Ранее стало известно, что спецпредставитель КНР по Евразии Ли Хуэй прибудет в Москву 26 мая, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».







