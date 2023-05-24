Си Цзиньпин: Китай готов строить отношения с Россией на основе взаимной поддержки

Китайская народная республика готова к сотрудничеству с Россией с учетом ключевых интересов обеих стран и взаимной поддержки. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, принимая в Пекине главу российского правительства Михаила Мишустина, сообщает РИА Новости.

Мишустин прибыл с официальным визитом в Китай

Он также призвал повысить уровень сотрудничества в экономике, торговле, энергетике и привлечении инвестиций, а также расширить гуманитарные обмены между Россией и Китаем.

По его словам, вместе Москва и Пекин смогут способствовать формированию более открытого регионального рынка и, тем самым, приносить ощутимую пользу странам региона.

Си Цзиньпин также заявил о намерении КНР и РФ обеспечивать стабильность и бесперебойность глобальных цепочек производства и поставок.

Ранее стало известно, что спецпредставитель КНР по Евразии Ли Хуэй прибудет в Москву 26 мая, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости
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