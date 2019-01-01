«Искусство войны». Стоит ли верить заявлениям Китая по ядерному оружию

Китай придерживается политики неприменения первым ядерного оружия ни при каких обстоятельствах, а также выступает за полный запрет и уничтожение ядерного оружия. Об этом говорится в «Белой книге по национальной обороне Китая в новую эпоху», опубликованной Канцелярией по делам печати Госсовета КНР в среду, 24 июля.

Также в документе указано, что Китай не участвует в гонке вооружений с любой другой страной и сохраняет свой ядерный потенциал на уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности.

Однако верить таким заявлениям КНР следует осторожно, заявил в эфире НСН руководитель экспертного совета «Российско-китайского комитета мира, дружбы и развития» Бронислав Виногродский. По его словам, китайские традиции не исключают обмана соперников для достижения своих целей.

«Надо понимать, что доктрина Китая на протяжении 2,5 тысяч лет не менялась. Это "Искусство войны" Сунь-Цзы, где говорится, что война - это путь хитроумности и обмана. И верить любого рода декларациям по поводу войны может только очень наивный персонаж», — сказал он.

Примечательно, что ранее Китай отказался участвовать в обсуждении трехстороннего договора с Россией и Соединенными Штатами по ядерному оружию. Официальный представитель МИД республики Гэн Шуан заявил 16 июля, накануне планировавшихся в Женеве переговоров по предложенному США договору «нового поколения», заявил, что КНР не видит оснований для участия в таких обсуждениях. По словам Бронислава Виногродского, такая позиция Пекина вполне объяснима в реалиях современной политики.