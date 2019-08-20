Выпрыгивают, откуда ни возьмись. Китай обвинил Запад во вмешательстве по протестам в Москве
МИД Китайской Народной Республики назвал вмешательством во внутренние дела России позицию и действия ряда западных стран в отношении массовых акций в Москве. Об том заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Гэн Шуан на брифинге для журналистов. Как передаёт RT, он подчеркнул, что Пекин поддерживает официальную позицию Москвы по этому вопросу.
Ранее Владимир Путин в рамках переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном прокомментировал несогласованные акции в российской столице. Как подчеркнул президент РФ, любой гражданин имеет право на мирные протесты, не выходящие за рамки закона, а власти должны обеспечить реализацию этих прав.
Однако, по словам Путина, никто не имеет права нарушать действующее законодательство и доводить ситуацию до абсурда либо до столкновений.
Как отмечают «Известия», представитель МИД Китая расценил действия властей во время несогласованных акций в Москве как абсолютно законные. Одновременно он подверг критике западные страны, которые, по словам Гэн Шуана, «выпрыгивают, откуда ни возьмись, и совершают неблаговидные действия».
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