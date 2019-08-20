Выпрыгивают, откуда ни возьмись. Китай обвинил Запад во вмешательстве по протестам в Москве

МИД Китайской Народной Республики назвал вмешательством во внутренние дела России позицию и действия ряда западных стран в отношении массовых акций в Москве. Об том заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Гэн Шуан на брифинге для журналистов. Как передаёт RT, он подчеркнул, что Пекин поддерживает официальную позицию Москвы по этому вопросу.

Ранее Владимир Путин в рамках переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном прокомментировал несогласованные акции в российской столице. Как подчеркнул президент РФ, любой гражданин имеет право на мирные протесты, не выходящие за рамки закона, а власти должны обеспечить реализацию этих прав.