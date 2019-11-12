Китай «ловит хайп» на теме ядерной войны между Россией и США

Журналисты китайского издания Sohu отметили, что Россия способна уничтожить территорию США как минимум десять раз, сообщает «Газета.ру». Китайское издание полагает, что из-за ситуаций в Сирии и на Украине, а также других противоречий между Москвой и Вашингтоном, США могли бы нанести удар по России, однако боятся ответа.

При этом китайские эксперты считают, что в случае войны между Россией и США, неизвестно, кто сможет одержать быструю победу. Однако они допускают, что в долгосрочной перспективе стать победителем способны силы США.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский в эфире НСН заявил, что военный потенциал обеих стран не позволит войне между ними принять долгосрочный характер.

«То, что Россия способна уничтожить инфраструктуру США, сомнений не вызывает, как и то, что США может это сделать в отношении России. Если обе стороны применят основную массу своего боекомплекта стратегических ядерных сил, то никакой долгосрочной войны уже не будет. Оба государства просто исчезнут с лица Земли», - заявил военный эксперт.