Китай «ловит хайп» на теме ядерной войны между Россией и США
Военный эксперт в эфире НСН удивился попыткам китайских экспертов порассуждать о возможном обоюдном уничтожении России и Америки.
Журналисты китайского издания Sohu отметили, что Россия способна уничтожить территорию США как минимум десять раз, сообщает «Газета.ру». Китайское издание полагает, что из-за ситуаций в Сирии и на Украине, а также других противоречий между Москвой и Вашингтоном, США могли бы нанести удар по России, однако боятся ответа.
При этом китайские эксперты считают, что в случае войны между Россией и США, неизвестно, кто сможет одержать быструю победу. Однако они допускают, что в долгосрочной перспективе стать победителем способны силы США.
Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский в эфире НСН заявил, что военный потенциал обеих стран не позволит войне между ними принять долгосрочный характер.
«То, что Россия способна уничтожить инфраструктуру США, сомнений не вызывает, как и то, что США может это сделать в отношении России. Если обе стороны применят основную массу своего боекомплекта стратегических ядерных сил, то никакой долгосрочной войны уже не будет. Оба государства просто исчезнут с лица Земли», - заявил военный эксперт.
Виктор Мураховский предположил, почему именно сейчас китайское издание выступила со столь устрашающими прогнозами.
«Чтобы только увеличить резко количество просмотров – раздуть, как говорят, хайп. Другой цели я не вижу», - сыронизировал военный эксперт.
Китай не стремится наращивать свой стратегический ядерный арсенал до уровней России или США, заметил Мураховский.
«И происходит это по одной причине - имеющего арсенала Китаю хватает для того, чтобы нанести противнику т.н. неприемлемый ущерб», - уточнил собеседник НСН.
Ранее НСН рассказала, что Россия не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия. Как обосновал решение Москвы на конференции по нераспространению министр иностранных дел Сергей Лавров, ликвидация ядерного оружия возможна только в контексте всеобщего и полного разоружения. Дипломат добавил, что Россия разделяет задачу построения безъядерного мира, однако добиваться этой цели, по его словам, «следует не такими односторонними и достаточно аррогантными методами, на которых основывается этот документ».
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