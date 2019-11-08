МИД РФ: Россия не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия.
Россия не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия. Как обосновал решение Москвы на конференции по нераспространению министр иностранных дел Сергей Лавров, ликвидация ядерного оружия возможна только в контексте всеобщего и полного разоружения. Дипломат добавил, что Россия разделяет задачу построения безъядерного мира, однако добиваться этой цели, по его словам, «следует не такими односторонними и достаточно аррогантными методами, на которых основывается этот документ».
Ранее китайское издание Sohu написало, что американские власти не рассматривают вариант с нападением на Россию из-за наличия стратегических ядерных сил. По мнению автора статьи в Штатах всё ещё боятся России, несмотря на распад СССР и снижение трат на оборону.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН подтвердил эту точку зрения, назвав ядерное оружие краеугольным камнем российской обороноспобности.
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