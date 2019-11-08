МИД РФ: Россия не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия.

Ранее китайское издание Sohu написало, что американские власти не рассматривают вариант с нападением на Россию из-за наличия стратегических ядерных сил. По мнению автора статьи в Штатах всё ещё боятся России, несмотря на распад СССР и снижение трат на оборону.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН подтвердил эту точку зрения, назвав ядерное оружие краеугольным камнем российской обороноспобности.

