Китай готовится к «высококонфликтному веку» - Пушков
В Китае ведется подготовка к «высококонфликтному» XXI веку, при этом источник этой конфликтности находится не на Востоке, сообщил в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков.
«Прежние западные империи — от Римской до Британской — также упорно создавали мир "под себя" и "похожий на себя", но на каком-то этапе обнаруживали, что внешний мир сильнее их», — заявил парламентарий.
Пушков отметил, что США и их союзники недавно обнаружили это в Ираке и Сирии, а в Афганистане их «позорно и символично бежали», за два десятилетия не сумев подломить эту страну «под себя».
Напомним, китайское издание Global Times написало, что Запад после конфликта на Украине будет создавать кризис за кризисом по всему миру, так как нуждается в новых «врагах».
Ранее Пушков заявил, что Запад вряд ли прислушается к доводам о том, что расширение НАТО усугубит разногласия и перекроит карту Европы.
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