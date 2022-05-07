Пушков: Политика Запада выстраивается на основе «стратегической иррациональности»

Политик прокомментировал высказывания американского политолога Энн Слотер, которая считает, что вступление в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции изменит карту Европы и «углубит разногласия XX века», угрожая миру и процветанию.

«Не думаю, что к этим разумным соображениям прислушаются в западных столицах. Сейчас политика там выстраивается на основе рефлекторных импульсов и стратегической иррациональности», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

