Пушков: Политика Запада выстраивается на основе «стратегической иррациональности»

Запад вряд ли прислушается к доводам о том, что расширение НАТО усугубит разногласия и перекроит карту Европы. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

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Политик прокомментировал высказывания американского политолога Энн Слотер, которая считает, что вступление в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции изменит карту Европы и «углубит разногласия XX века», угрожая миру и процветанию.

«Не думаю, что к этим разумным соображениям прислушаются в западных столицах. Сейчас политика там выстраивается на основе рефлекторных импульсов и стратегической иррациональности», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

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ФОТО: flickr.com // PolitVesti.com
ТЕГИ:НАТОАлексей Пушков
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