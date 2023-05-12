Китай анонсировал визит своего спецпредставителя в Россию и на Украину
Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй в понедельник прибудет в Европу, в ходе визита он планирует посетить Россию и Украину. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь добавил, что Ли Хуэй посетит Польшу, Францию и Германию, где обсудит политическое урегулирование украинского кризиса с представителями государств.
Дипломат напомнил, что с момента начала конфликта на Украине Китай всегда был сторонником мирных переговоров.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о серьезных намерениях Евросоюза по взаимодействию с Китаем в «поиске решения» по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru