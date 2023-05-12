Китай анонсировал визит своего спецпредставителя в Россию и на Украину

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь добавил, что Ли Хуэй посетит Польшу, Францию и Германию, где обсудит политическое урегулирование украинского кризиса с представителями государств.

Дипломат напомнил, что с момента начала конфликта на Украине Китай всегда был сторонником мирных переговоров.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о серьезных намерениях Евросоюза по взаимодействию с Китаем в «поиске решения» по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».