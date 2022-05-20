В Пентагоне перечислили оружие, которое отправят Киеву

Отправка техники и оружия на Украину в рамках нового пакета помощи Киеву начнется незамедлительно, сообщил пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби.

Байден заявил о пакете дополнительной помощи Украине

По его словам, речь идёт о 18 155-миллиметровых гаубицах, 18 тактических машин для их буксировки, 18 артиллерийских орудий, трех радарах AN/TPQ-36 для контрбатарейной борьбы. Как отметили в Пентагоне, переброска начнется «очень быстро».

Напомним, конгресс США одобрил выделение Украине помощи на $40 млрд. За одобрение пакета помощи высказалось большинство.

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:ОружиеУкраинаПентагон
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