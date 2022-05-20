В Пентагоне перечислили оружие, которое отправят Киеву

По его словам, речь идёт о 18 155-миллиметровых гаубицах, 18 тактических машин для их буксировки, 18 артиллерийских орудий, трех радарах AN/TPQ-36 для контрбатарейной борьбы. Как отметили в Пентагоне, переброска начнется «очень быстро».

Напомним, конгресс США одобрил выделение Украине помощи на $40 млрд. За одобрение пакета помощи высказалось большинство.

