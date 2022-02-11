Кишинев обвинил «Газпром» в недружелюбии

Все разногласия по поводу долга Молдавии перед российской компанией «Газпром», в конечном счёте, будут преодолены. Об этом заявил молдавский вице-премьер Андрей Спыну.

По его словам, уже объявлен тендер по выбору аудитора, который в дальнейшем сумеет оценить размер задолженности республики перед газовым монополистом, но на это нужно какое-то время.

«При наличии доброй воли, в духе сотрудничества, сроки проведения аудита могут быть продлены», - высказал пожелания Спыну.

Но вместе с тем, политик отметил, что в последнее время наблюдается недружественное отношение «Газпрома» к республике.

Молдавия в феврале закупит российский газ по сниженной цене

«Все знают об угрозах в прекращении подачи газа в случае небольшой задержки авансовых платежей. Такого никогда раньше не было», - возмутился вице-премьер.

В начале этой недели в «Газпроме» заявили, что односторонний подход молдавской стороны к проведению аудита задолженности «Молдовагаз» идет вразрез с достигнутыми ранее договоренностями.

Ранее заведующий Центром постсоветских исследований Института экономики РАН Леонид Вардомский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Молдавия находится в зависимом положении от «Газпрома», потому что нет других вариантов обеспечить страну электроэнергией.


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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
ТЕГИ:ПоставкиДолгиГазпромМолдавия
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