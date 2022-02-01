Молдавия в феврале закупит российский газ по сниженной цене

«По предварительным расчетам, закупочная цена на природный газ для АО "Молдовагаз" в феврале составит $563 за 1 тыс. куб. м», — написал глава газораспределительной компании в своем Telegram-канале.

По словам Чебана, благодаря снижению цены «Молдовагаз» сможет компенсировать часть «отрицательных финансовых отклонений», размер которых уже превысил 2 млрд леев (более $111 млн).

Ранее российская компания «Газпром» пригрозила прекратить поставки газа в Молдавию из-за задолженности. На фоне этого Кишинев 20 января ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней. Однако «Молдовагаз» успела погасить долг. Тем не менее, из-за нехватки средств власти Молдавии приняли решение предоставить предприятию отсрочку по уплате НДС до 30 марта и выделить им деньги, которые должны были направить для компенсации подорожания топлива потребителям, пишет «Свободная пресса».

