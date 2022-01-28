«Все упирается в деньги»: Почему Молдавия не может обойтись без «Газпрома»

Молдавия находится в зависимом положении от «Газпрома», потому что нет других вариантов обеспечить страну электроэнергией, заявил заведующий Центром постсоветских исследований Института экономики РАН Леонид Вардомский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Накануне президент Молдавии Майя Санду заявила, что страна легче пережила бы энергетический кризис, если бы «Молдовагаз» не контролировалась «Газпромом». По словам Санду, Молдавия могла бы купить газ у другого поставщика, если бы ситуация на рынке была лучше. Президент подчеркнула, что Молдавия хоть с трудом, но все же выполняет свои обязанности по оплате газа.



«Это фантазии, президент может говорить все, что угодно, скажет, что это гипотеза, положение, пожелания. Скорее всего, это политическое заявление, экономического там мало. Вот если бы они были свободны, тогда бы все было иначе. Это правильно, но они не могут быть суверенными, поэтому такая ситуация возникает», - отметил Вардомский.

По его словам, Молдавия могла бы освободиться от контроля «Газпрома», но на это требуются огромные инвестиции, которые страна не может себе позволить.