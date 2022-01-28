«Все упирается в деньги»: Почему Молдавия не может обойтись без «Газпрома»
Заведующий Центром постсоветских исследований Института экономики РАН Леонид Вардомский отметил, что Молдавии потребуются огромные деньги, чтобы перестать зависеть от российского газа.
Молдавия находится в зависимом положении от «Газпрома», потому что нет других вариантов обеспечить страну электроэнергией, заявил заведующий Центром постсоветских исследований Института экономики РАН Леонид Вардомский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне президент Молдавии Майя Санду заявила, что страна легче пережила бы энергетический кризис, если бы «Молдовагаз» не контролировалась «Газпромом». По словам Санду, Молдавия могла бы купить газ у другого поставщика, если бы ситуация на рынке была лучше. Президент подчеркнула, что Молдавия хоть с трудом, но все же выполняет свои обязанности по оплате газа.
«Это фантазии, президент может говорить все, что угодно, скажет, что это гипотеза, положение, пожелания. Скорее всего, это политическое заявление, экономического там мало. Вот если бы они были свободны, тогда бы все было иначе. Это правильно, но они не могут быть суверенными, поэтому такая ситуация возникает», - отметил Вардомский.
По его словам, Молдавия могла бы освободиться от контроля «Газпрома», но на это требуются огромные инвестиции, которые страна не может себе позволить.
«У Молдавии масса вариантов, но чтобы их осуществить, нужно довольно много денег – построить новые трубопроводы, коннекторы, терминал по приемке сжиженного газа. Нужны большие инвестиции в логистику, в инфраструктуру. Самое главное – этот газ не будет дешевле. А «Молдовагаз», где половину, по-моему, «Газпром» в акционерном капитале занимает, гарантирует обеспечение газа по тем ценам, которые складываются на рынке. Был подписан долгосрочный контракт, не исключено, что когда-то цена газа упадет сильно ниже той цены, которая зафиксирована в договоре. Но это уже повод для переговоров, согласований и так далее», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
При этом у Молдавии есть и другие поставщики, например, из Румынии, но удовлетворить запросы страны без российского газа просто невозможно, подчеркнул Вардомский.
«Есть поставщик из Румынии, они получают газ из Румынии, но он не может удовлетворить все потребности. Потому что там главный потребитель – Молдавская ГРЭС, она на газе работает, туда только из России можно получить. А это главный поставщик электроэнергии для страны. Там довольно запутанная ситуация, простых решений нет. Можно выкупить долю, но нужны деньги, все упирается в деньги, которых у Молдавии нет. А ЕС особо не помогает решать вопросы эти», - добавил он.
Ранее режим ЧП ввели в Молдавии на 60 дней из-за энергетического кризиса и риска прекращения поставок газа.
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